Brasil ganha posições em ranking de felicidade de países

O novo relatório mundial da felicidade da Organização das Nações Unidas mostra que o Brasil subiu posições e passou a ocupar agora o 36º lugar globalmente. É o segundo país mais feliz da América do Sul, ficando atrás do Uruguai, que está em 29º lugar. A Finlândia foi eleita como a nação mais feliz do mundo pela oitava vez consecutiva, seguida por Dinamarca, Islândia e Suécia. Já o Afeganistão manteve sua posição como o país menos feliz.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!