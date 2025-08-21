Cantor é preso em São Paulo após perseguir ex-companheira

Paulo Antônio de Lira Andrade, conhecido como Paulinho Lira, foi preso em flagrante no centro de São Paulo . Ele viajou mais de 2.500 km para perseguir sua ex-companheira e descumpriu uma medida protetiva. A jovem de 25 anos relatou que recebeu ameaças após o término do relacionamento. Ele é suspeito de, antes da prisão, incendiar o carro do pai dela em Pernambuco e ameaçar a família da vítima.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!