Cantor é preso em São Paulo após perseguir ex-companheira
Paulinho Lira foi detido por descumprir medida protetiva e tentativa de homicídio
Paulo Antônio de Lira Andrade, conhecido como Paulinho Lira, foi preso em flagrante no centro de São Paulo. Ele viajou mais de 2.500 km para perseguir sua ex-companheira e descumpriu uma medida protetiva. A jovem de 25 anos relatou que recebeu ameaças após o término do relacionamento. Ele é suspeito de, antes da prisão, incendiar o carro do pai dela em Pernambuco e ameaçar a família da vítima.
