Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Fala Brasil

Cantor é preso em São Paulo após perseguir ex-companheira

Paulinho Lira foi detido por descumprir medida protetiva e tentativa de homicídio

Fala Brasil|Do R7

Paulo Antônio de Lira Andrade, conhecido como Paulinho Lira, foi preso em flagrante no centro de São Paulo. Ele viajou mais de 2.500 km para perseguir sua ex-companheira e descumpriu uma medida protetiva. A jovem de 25 anos relatou que recebeu ameaças após o término do relacionamento. Ele é suspeito de, antes da prisão, incendiar o carro do pai dela em Pernambuco e ameaçar a família da vítima.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Feminicídio
  • Homicídio
  • Paulinho
  • Pernambuco
  • Polícia
  • São Paulo (Cidade)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.