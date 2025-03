Casal de brasileiros explica confusão em embarque que terminou com ambos presos nos EUA

Rafael e Beatriz, casal de brasileiros, foram detidos no aeroporto de Miami quando tentavam embarcar para Cancún. O incidente começou quando uma funcionária da companhia aérea questionou se eles falavam inglês fluentemente, devido à escolha de assentos na saída de emergência. Sem resposta clara, a polícia foi acionada. Detidos por cinco horas em uma viatura, foram levados à prisão. Após pagar fiança, retornaram a Santos (SP) e entraram com ação judicial por reparação e recuperação de malas. "Que a justiça seja feita", afirmaram. A ** RECORD ** solicitou uma resposta da companhia aérea, mas ainda não obteve retorno.



