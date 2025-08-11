Logo R7.com
CT do Palmeiras é alvo de ataque com fogos de artifício em São Paulo

Grupo encapuzado lança explosivos perto dos jogadores; clube registra boletim e entrega imagens à polícia

Fala Brasil|Do R7

Seis homens encapuzados atacaram o centro de treinamento do Palmeiras, em São Paulo, lançando fogos de artifício por cima do portão enquanto os jogadores estavam concentrados. Uma das bombas chegou a explodir na mão de um dos agressores. O clube classificou o ato como covarde, registrou boletim de ocorrência e encaminhou as imagens do ataque às autoridades para investigação.

