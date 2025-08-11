CT do Palmeiras é alvo de ataque com fogos de artifício em São Paulo

Seis homens encapuzados atacaram o centro de treinamento do Palmeiras, em São Paulo, lançando fogos de artifício por cima do portão enquanto os jogadores estavam concentrados. Uma das bombas chegou a explodir na mão de um dos agressores. O clube classificou o ato como covarde, registrou boletim de ocorrência e encaminhou as imagens do ataque às autoridades para investigação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!