Explosão em fábrica de explosivos deixa mortos e desaparecidos na Grande Curitiba

Uma explosão ocorreu por volta das 5h45 da manhã desta terça (12) em uma fábrica de explosivos localizada em Quatro Barras, região metropolitana de Curitiba (PR). O corpo de bombeiros confirmou que pelo menos duas pessoas morreram e oito estão desaparecidas nos escombros. A detonação foi ouvida em cinco cidades da área, incluindo Curitiba. Equipes de segurança, coordenadas pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, foram enviadas ao local para realizar buscas pelas vítimas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!