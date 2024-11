Fazer imagens por baixo das saias de mulheres pode virar crime

Um projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados discute a criminalização do ato conhecido como "skirting", que consiste em captar imagens não autorizadas da intimidade alheia. Se sancionado pelo presidente Lula, o crime será considerado importunação sexual com pena de seis meses a um ano e possibilidade de conversão para serviços comunitários. Casos recentes incluem uma mulher filmada em Minas Gerais e um homem preso no Rio por fotografar jogadoras.