Governador do Tocantins é afastado em operação da Polícia Federal

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, foi afastado do cargo após uma operação da Polícia Federal que investiga o desvio de recursos públicos durante a pandemia de Covid-19. A ação foca em verbas destinadas ao combate à pandemia e à aquisição de cestas básicas.

Mais de 200 agentes federais estão envolvidos na execução dos mandados judiciais. São cumpridos 51 mandados de busca e apreensão, além de outras medidas cautelares relacionadas ao caso. Até o momento, a assessoria do governador não se pronunciou sobre as acusações.



