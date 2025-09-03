Logo R7.com
Governador do Tocantins é afastado em operação da Polícia Federal

Wanderlei Barbosa é investigado por desvio de recursos destinados à Covid-19

Fala Brasil|Do R7

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, foi afastado do cargo após uma operação da Polícia Federal que investiga o desvio de recursos públicos durante a pandemia de Covid-19. A ação foca em verbas destinadas ao combate à pandemia e à aquisição de cestas básicas.


Mais de 200 agentes federais estão envolvidos na execução dos mandados judiciais. São cumpridos 51 mandados de busca e apreensão, além de outras medidas cautelares relacionadas ao caso. Até o momento, a assessoria do governador não se pronunciou sobre as acusações.

