Grávida mantida em cárcere privado pelo marido é libertada em São Paulo

Em São Paulo , uma mulher grávida de cinco meses foi mantida em cárcere privado pelo marido de 26 anos, em um episódio que durou cerca de quatro horas. O homem, que estava em surto devido à falta de medicamentos controlados, possuía um revólver em casa. Após tensa negociação com o GATE (Grupo de Ações Táticas) da Polícia Militar, ele decidiu se entregar, e a mulher foi libertada sem ferimentos, mas abalada emocionalmente. Durante as negociações, a vítima chegou a se comunicar com a polícia, indicando a necessidade de um desfecho pacífico.



