Grávida mantida em cárcere privado pelo marido é libertada em São Paulo
Homem se entrega à polícia após negociação de 4 horas; revólver foi apreendido na residência
Em São Paulo, uma mulher grávida de cinco meses foi mantida em cárcere privado pelo marido de 26 anos, em um episódio que durou cerca de quatro horas. O homem, que estava em surto devido à falta de medicamentos controlados, possuía um revólver em casa. Após tensa negociação com o GATE (Grupo de Ações Táticas) da Polícia Militar, ele decidiu se entregar, e a mulher foi libertada sem ferimentos, mas abalada emocionalmente. Durante as negociações, a vítima chegou a se comunicar com a polícia, indicando a necessidade de um desfecho pacífico.
