Grávida passa por parto de emergência e amputa braço após sofrer acidente de ônibus em MG

O acidente de ônibus que seguia para São Paulo resultou em 11 mortes em Minas Gerais, incluindo duas crianças. Uma mulher grávida de oito meses ficou gravemente ferida, perdeu um braço e passou por um parto de emergência. O bebê nasceu bem, mas a mãe lutava pela vida na cirurgia. A maioria dos feridos foi levada para a UPA de Araguari, enquanto oito em estado grave foram para o hospital de clínicas em Uberlândia. Um passageiro relatou seus esforços para socorrer sua esposa, ferida no acidente. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas e o teste do bafômetro do motorista deu negativo.



