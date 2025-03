Hora da Virada: Fotógrafa aprimora conhecimentos e faz sucesso com cursos e palestras

Durante a pandemia, a fotógrafa Nathalia Millen identificou a necessidade de marketing digital entre suas clientes e expandiu seus serviços para cursos e palestras. Valorizando o apoio do Sebrae, ela aprimorou seus conhecimentos e atendimento. O portal do Sebrae oferece orientação gratuita online e tem o programa "Sebrae Delas", que apoia mulheres na jornada empreendedora. No Brasil, são 10 milhões de empresárias, e a busca por qualificação cresce anualmente. Silvana, cliente de Nathalia, afirma que a presença digital é vital: “Fotografia é a forma que mais nos revela”. O Sebrae já atendeu mais de 17 milhões de empreendedoras, fortalecendo a comunidade feminina no mundo dos negócios.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!