Hora da Virada: Pesquisador do Recife desenvolve gel que combate incêndios

O pesquisador José Yago Rodrigues, do Recife, desenvolveu um gel inovador que combate incêndios usando materiais sustentáveis. Inicialmente, ele criou uma esponja para reter petróleo, que evoluiu para um gel que intensifica a eficácia da água contra o fogo. O produto pode ser usado tanto em prevenção quanto no combate a incêndios, como demonstrado em testes com tecido. "Eu estou conseguindo trazer um produto do laboratório para a prateleira, para salvar vidas, salvar florestas, salvar os animais," afirma José Yago.



