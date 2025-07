Imprensa estrangeira repercute medidas restritivas impostas pelo STF contra Bolsonaro

O Supremo Tribunal Federal determinou que Jair Bolsonaro use tornozeleira eletrônica e mantenha um recolhimento domiciliar noturno. A Polícia Federal apreendeu seu celular, 14 mil dólares, um pendrive e documentos em operação realizada em Brasília . Bolsonaro tem restrições de comunicação com diplomatas e outros réus, incluindo o filho Eduardo Bolsonaro. As medidas visam prevenir uma possível fuga, conforme argumentou o ministro Alexandre de Moraes. O caso gerou reações no meio político, com aliados acusando perseguição e o governo defendendo a decisão. O impacto se estendeu à imprensa internacional.



