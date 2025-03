Letícia Sabatella diz que veterinária doou seus cães sem autorização e quer animais de volta

A atriz Letícia Sabatela enfrenta uma situação delicada após descobrir que dois de seus cães foram enviados a uma feira de adoção por uma veterinária amiga, sem sua autorização. Letícia havia deixado os animais sob os cuidados da veterinária enquanto estava em Curitiba, cuidando da mãe. Apesar de entrar em contato com as novas famílias, Letícia não obteve sucesso em reaver os cães. A atriz, que planeja tomar medidas legais para recuperar seus animais, expressa preocupação com as crianças envolvidas nas adoções e sugeriu uma convivência com os cães em seu sítio, no Rio de Janeiro . Letícia disse que está apelando para as famílias e que a situação é irreparável, afirmando que a veterinária reconheceu seu erro.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!