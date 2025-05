Líder do PCC é preso após oito anos foragido em São Paulo

Marcelo Lúcio Paulino, um criminoso responsável pelo tráfico de drogas na capital paulista conhecido como ‘Maguegue’, foi preso em São Paulo . Após oito anos foragido, ele foi conduzido ao Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC). Marcelo possui um extenso histórico criminal, com onze passagens por crimes como tráfico de drogas, roubo e extorsão mediante sequestro. Em 2012, foi preso em Mogi das Cruzes (SP) com uma grande quantia de dinheiro e drogas. A prisão atual ocorreu em seu apartamento, onde a polícia apreendeu dois celulares e uma identidade falsa. A operação de captura foi realizada pelas equipes da Rota, e agora ele está novamente à disposição da Justiça.



