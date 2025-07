Lula evita comentar operação contra Bolsonaro e mira reeleição em 2026

O presidente Lula esteve na sexta-feira (18) no Ceará para visitar as obras da ferrovia Transnordestina. Durante o evento, Lula destacou sua intenção de se candidatar nas próximas eleições, afirmando: "Se eu tiver com a saúde que eu estou hoje, com a disposição que eu estou hoje, já posso ter certeza que serei candidato outra vez". Ele não comentou a operação contra Jair Bolsonaro, afirmando que esse é um assunto a ser tratado pela justiça.



Em entrevista exclusiva à RECORD , o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, mencionou que o apoio de Donald Trump a Bolsonaro e a operação judicial não devem interferir nas negociações comerciais com os EUA. Lula também expressou sua indignação em um pronunciamento sobre as tarifas dos Estados Unidos, classificando-as como "uma chantagem inaceitável".



