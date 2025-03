Marca-passo indica que Gene Hackmann pode ter morrido nove dias antes de o corpo dele ser achado

A polícia investiga a morte misteriosa do ator Gene Hackmann, de 95 anos, e a esposa dele, Betsy Arakawa, de 65. Embora familiares suspeitem de envenenamento, não foram encontrados sinais de intoxicação por monóxido de carbono ou vazamentos de gás na residência. O último registro do marca-passo do ator foi em 17 de fevereiro, sugerindo sua morte nove dias antes do achado dos corpos. Eles foram encontrados em locais distintos: o ator estava na cozinha com uma bengala e óculos de sol próximos, enquanto sua esposa estava no banheiro, onde havia medicamentos espalhados. Um cachorro da família também foi encontrado morto próximo à mulher.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!