Mulher fingia ser juíza para aplicar golpes no Rio de Janeiro

Simone Rocha de Moraes foi indiciada por estelionato no Rio de Janeiro , onde se passava por juíza para aplicar golpes. Ela comprava jóias sem pagá-las, causando prejuízos, como o de 270 mil reais a uma vítima. A fraude foi descoberta quando a vítima encontrou o apartamento de Simone fechado e disponível para locação. Além disso, um documento falso da Ordem dos Advogados do Brasil foi encontrado no local. Simone acumula uma ficha criminal extensa, com 21 anotações, principalmente por estelionato, usando sempre o mesmo método: assumir identidades falsas para adquirir artigos de luxo. A polícia segue investigando e a defesa da acusada não foi localizada.



