Três mulheres enfrentaram um criminoso que chegou de moto e impediram um assalto em São Paulo. Uma delas entregou o celular, enquanto outra o derrubou. Após ameaçar com uma arma, possivelmente um simulacro, o assaltante tentou fugir na moto. Apesar das ameaças, as mulheres conseguiram frustrar o roubo e não se feriram.



