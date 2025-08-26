Navios de guerra dos EUA retomam rota para a Venezuela

Os navios de guerra dos Estados Unidos interromperam sua rota para a Venezuela por causa do furacão Erin, mas agora retomaram o percurso. As embarcações deixaram o porto da Virgínia e seguiram em direção ao mar da Venezuela, desligando os sistemas de rastreamento para aumentar o sigilo da operação. Cerca de 4.500 militares e fuzileiros navais, além de veículos e equipamentos de guerra, estão a bordo. Como parte dessa ação contra cartéis na América Latina, o governo dos EUA também enviará um navio com mísseis de precisão e um submarino de ataque. Além disso, há uma recompensa de R$ 270 milhões oferecida por informações que levem à prisão do presidente venezuelano Nicolás Maduro, acusado de narcoterrorismo.



