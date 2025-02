Um acidente envolvendo um ônibus de excursão deixou 25 pessoas feridas na rodovia SC-418. O veículo transportava 46 pessoas com idades entre 15 e 52 anos. 22 foram atendidas e liberadas no local, enquanto outras foram levadas a hospitais em Campo Alegre e São Bento do Sul. O motorista está internado após fraturar o braço.