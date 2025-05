Polícia apreende 212 quilos de cocaína em Bossoroca (RS)

212 quilos de cocaína foram apreendidos com estrangeiros na cidade de Bossoroca, no Rio Grande do Sul. A droga estava escondida em dois veículos. Os motoristas eram argentinos e os quatro passageiros tinham nacionalidade paraguaia. Os seis indivíduos foram presos em flagrante, e os veículos e a droga foram apreendidos.



