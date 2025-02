Praticidade e economia: viagens de ônibus ganham popularidade entre brasileiros

A preferência por viajar de ônibus tem crescido no Brasil, impulsionada por economia e conveniência. Michelle, por exemplo, enfrenta 1500 km até Porto Seguro de ônibus para visitar sua mãe, optando por esse meio devido ao custo menor e ao medo de voar. Pesquisas apontam que 41% das viagens são para visitar familiares e amigos, muitas vezes para celebrações, com um custo significativamente inferior ao do avião.