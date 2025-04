Preta Gil recebe visita do pai, Gilberto Gil, durante internação

Preta Gil compartilhou nas redes sociais a visita do pai, o cantor Gilberto Gil, ao hospital onde está internada. Ele realiza uma turnê de despedida com um show especial em São Paulo e foi até o local para visitá-la. Preta se recupera de uma infecção urinária e faz tratamento contra câncer no intestino desde 2023. Ela planeja continuar seu tratamento nos Estados Unidos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!