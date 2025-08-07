Quadrilha de roubo a farmácias é desmantelada em São Paulo

A polícia de São Paulo prendeu um homem de 27 anos suspeito de integrar uma quadrilha especializada em roubar farmácias, focando em medicamentos de alto custo, como canetas para emagrecimento. Este suspeito participou de pelo menos três assaltos recentes, todos usando motos para facilitar a fuga. Em um dos roubos, os criminosos renderam funcionários e roubaram produtos valiosos. A Secretaria de Segurança Pública registrou mais de mil casos de roubos a farmácias no estado entre janeiro e maio.



