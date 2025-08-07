Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Fala Brasil

Quadrilha de roubo a farmácias é desmantelada em São Paulo

A polícia prendeu um homem de 27 anos suspeito de integrar a quadrilha

Fala Brasil|Do R7

A polícia de São Paulo prendeu um homem de 27 anos suspeito de integrar uma quadrilha especializada em roubar farmácias, focando em medicamentos de alto custo, como canetas para emagrecimento. Este suspeito participou de pelo menos três assaltos recentes, todos usando motos para facilitar a fuga. Em um dos roubos, os criminosos renderam funcionários e roubaram produtos valiosos. A Secretaria de Segurança Pública registrou mais de mil casos de roubos a farmácias no estado entre janeiro e maio.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • Polícia
  • Roubo
  • São Paulo (Cidade)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.