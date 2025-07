Trump vai sancionar o 'grande e belo projeto de lei' no Dia da Independência dos EUA

O presidente Donald Trump vai sancionar nesta sexta (4) um projeto de lei aprovado pelo Congresso americano. A assinatura vai ocorrer durante as comemorações do Dia da Independência dos Estados Unidos. O projeto aumenta despesas com defesa e segurança de fronteiras, mas propõe cortes em educação, energia limpa e saúde. A votação foi acirrada, com 218 votos a favor e 214 contra, e teve um longo discurso da oposição, destacando a intensa disputa política em torno da medida.



