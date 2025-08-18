Vídeo mostra prefeito de Macapá (AP) agredindo cinegrafista

O prefeito de Macapá (AP), Doutor Furlan (MDB), foi flagrado agredindo um cinegrafista durante uma vistoria em uma obra na capital do Amapá. O jornalista, que trabalha para um serviço de notícias na internet, questionou o prefeito sobre o atraso na construção de um hospital. Em resposta, Furlan afastou o microfone e avançou contra o cinegrafista. A prefeitura de Macapá divulgou uma nota afirmando que o jornalista "interrompeu a atividade oficial, agrediu verbalmente o prefeito e tentou agredi-lo fisicamente". Além disso, duas servidoras municipais teriam sido agredidas. O jornalista nega.



