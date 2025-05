Ator que vive Raif em Força de Mulher relembra infância em clique com a mãe Sinan Helvaci chega à novela turca na nova fase como um rapaz cuidado por Ceyda Fora das Telas|Do R7 11/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 11/05/2025 - 02h00 ) twitter

Ator que vive Raif aparece bebê no colo da mãe Reprodução/Instagram

Sinan Helvaci, o Raif de Força de Mulher, chegou na nova fase da novela intrigando o público com sua personalidade combativa. Filho de Fazilet (Hümeyra) na trama, o rapaz se aproxima de Ceyda após a cantora ir trabalhar como cuidadora em sua casa.

Nas redes sociais, o ator mostrou que a relação com a mãe é mais próxima do que a de Raif com Fazilet.

Em uma publicação do seu perfil oficial, Sinan aparece bebê no colo da mãe com quase dois anos. Na legenda colocou a data de 25 de agosto de 1992.

Confira:

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Publicidade

