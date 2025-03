Ator que vive Sarp em Força de Mulher esbanja charme com barba grisalha Intérprete de marido de Bahar recebeu diversos elogios dos fãs brasileiros nas redes sociais Fora das Telas|do R7 01/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 01/03/2025 - 02h00 ) twitter

Caner Cindoruk faz sucesso com foto nas redes sociais Reprodução/Instagram

Se a vida de Sarp anda difícil em Força de Mulher, Caner Cindoruk não pode dizer o mesmo. O ator está recebendo o carinho do público brasileiro nas redes sociais a cada nova postagem em seu perfil no Instagram.

O artista que vive o marido de Bahar (Özge Özpirinçci) na trama, conquistou os telespectadores do país com sua beleza. Em um registro mostrando a barba grisalha mais cheia, ele recebeu diversos comentários com elogios dos fãs.

Confira:

“O Brasil te ama”, disse um seguidor. “Que homem mais lindo!”, escreveu uma fã. “Você é maravilhoso, muito lindo e ótimo ator”, elogiou outra.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Veja tudo o que aconteceu na tentativa de fuga de Bahar na novela:

