Atriz que vive Sirin esbanja estilo na web e conquista fãs de Força de Mulher Seray Kaya interpreta a vilã na novela turca e faz sucesso nas redes sociais com looks belíssimos Fora das Telas|Do R7 03/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/02/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Seray Kaya mostra que arrasa no estilo nas redes sociais Reprodução/Instagram

Seray Kaya, a Sirin de Força de Mulher, tem presenteado os fãs com seu estilo e combinações de looks nas redes sociais. Se na trama da novela, a personagem é odiada, na web a história é diferente. Afinal, a beleza e o talento de Seray conquistaram os fãs da produção turca.

Em publicação recente, a atriz compartilhou diferentes looks do dia a dia, a maioria com a barriga de fora.

Nos comentários, o público se derreteu por Seray. “Flor de Trabzon”, comentou um fã se referindo à cidade natal da atriz.

“Como é linda”, elogiou outra seguidora.

‌



Confira todas as fotos:

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Excepcionalmente às quartas-feiras, a novela é exibida mais cedo, às 20h40. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Relembre sete vezes em que Doruk foi o personagem mais fofo de Força de Mulher :

Publicidade 1 / 9 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Doruk é a sensação de Força de Mulher! O talento de Ali Semi Sefil fez com que o pequeno se tornasse querido pelo público da trama. Confira sete momentos fofos do personagem na novela: Reprodução/RECORD