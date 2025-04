De parar o trânsito! Vilã de Força de Mulher compartilha foto no carro e beleza empolga fãs Seray Kaya apareceu produzida e sorridente em clique nas redes sociais Fora das Telas|Do R7 22/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/04/2025 - 02h00 ) twitter

Fãs elogiam beleza de Seray Kaya em foto dentro do carro Reprodução/Instagram

Beleza de parar o trânsito! Seray Kaya, a Sirin de Força de Mulher, empolgou os fãs ao compartilhar algumas fotos super produzida dentro do carro. A atriz estava maquiada e sorridente nos cliques que foram elogiados pelos seguidores em seu perfil no Instagram.

Com um casaco na cor bordô, a artista não poupou no carão na hora de tirar as famosas selfies dentro do veículo. A postagem da atriz nas redes sociais fez tanto sucesso que alcançou mais de 40 mil curtidas e quinhentos comentários.

Confira:

“Que risada linda”, escreveu uma seguidora turca. “Que linda!”, elogiou uma brasileira.

‌



Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Veja tudo sobre a mudança de Sarp para o prédio de Bahar:

share Sarp (Caner Cindoruk) é o novo vizinho de Bahar (Özge Özpirinçci) em Força de Mulher e tem causado muita confusão na novela. O pai de Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) fechou um contrato com Yusuf (Yaşar Üzer), se mudou para o prédio às escondidas, e deixou Arif (Feyyaz Duman) furioso. A seguir, entenda tudo o que rolou! Reprodução/RECORD