Ele cresceu! Intérprete de Doruk em Força de Mulher compartilha foto de sua formatura Ali Semi Sefil publicou registro de beca nas redes sociais e ganhou parabéns dos fãs Fora das Telas|Do R7 02/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/06/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ali Semi Sefil compartilha registro de formatura ao lado do irmão Reprodução/Instagram

Ele cresceu! Ali Semi Sefil, o Doruk de Força de Mulher, compartilhou uma foto relembrando sua formatura em seu perfil no Instagram e recebeu dezenas de comentários de fãs brasileiros o parabenizando.

O intérprete do filho de Bahar (Özge Özpirinçci) na novela turca posou sorridente de beca e capela ao lado do irmão Deniz Sefil. Ele se formou em uma escola do sistema de educação turco.

Confira:

“Parabéns”, escreveu uma fã. “Felicidades, Doruk”, disse outra. “Parabéns, como você cresceu”, comentou um seguidor em espanhol.

‌



Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Novo casal? Raif surpreende Ceyda com um beijo em Força de Mulher:

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Raif (Sinan Helvacı) surpreendeu Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) com um beijo em Força de Mulher e deixou o público esperançoso para que os dois se tornem o novo casal da novela. A cantora conseguiu lidar com o jeito sério e mal-humorado do rapaz de forma única, o que fez ele se interessar cada vez mais, e até mostrar seu lado divertido e carinhoso. A seguir, veja como tudo começou! Reprodução/RECORD