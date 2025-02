Intérprete de Arif surpreende com cabelo grisalho, e fãs elogiam: ‘Ainda mais lindo’ Seguidores do ator Feyyaz Duman foram à loucura com o registro e teve até quem o convidou para visitar Recife (PE)

Fora das Telas|Do R7 21/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 21/01/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share