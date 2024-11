Intérprete de Jale em Força de Mulher muda o visual e recebe elogios dos fãs brasileiros Com cabelo mais escuro e cheia de estilo, Ece Özdikici apareceu diferente nas redes sociais; veja! Fora das Telas|Do R7 06/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 06/11/2024 - 02h00 ) twitter

Ece Özdikici, a Jale de Força de Mulher, surgiu com novo visual nas redes sociais Reprodução/Instagram

A Jale (Ece Özdikici) de Força de Mulher está diferente! A atriz turca compartilhou com seus seguidores do Instagram uma foto com novo visual e foi bastante elogiada.

Na trama de Bahar (Özge Özpirinçci), a personagem de Ece tem as madeixas loiras. Após a novela, a artista optou por tingir os fios e apareceu sorridente de óculos escuros nas redes sociais.

Confira a publicação:

Os fãs brasileiros aprovaram a mudança no visual. “Como você é linda", comentou uma seguidora. “Sua linda!”, disse outra.

Veja o antes e depois da atriz:

Ece Özdikici antes e depois de interpretar Jale em Força de Mulher Reprodução/Record/Instagram

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

