Intérprete de Sarp em Força de Mulher posta clique enigmático feito pelo irmão Ator publica registro nas redes sociais e é elogiado pelos seguidores Fora das Telas|Do R7 24/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 24/02/2025 - 02h00 )

Caner Cindoruk compartilha com seguidores clique feito pelo irmão Reprodução/Instagram

Galã de Força de Mulher, Caner Cindoruk arranca suspiros das fãs a cada clique postado nas redes sociais. Em um deles, o intérprete de Sarp aparece com pose de galã e olhar enigmático. O mais legal? A foto foi tirada pelo irmão do ator, Münir Can Cindoruk.

Nos comentários, os seguidores de Caner elogiaram o registro e declararam seu amor ao ator.

Confira:

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Excepcionalmente às quartas-feiras, a novela é exibida mais cedo, às 20h40. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Veja tudo o que sabemos sobre a história de Ceyda e Emre em Força de Mulher :

Um novo personagem apareceu em Força de Mulher e mexeu com os sentimentos de Ceyda (Gökçe Eyüboğlu). Durante um desabafo com Bahar (Özge Özpirinçci), a cantora revelou que Emre (Ahmet Rıfat Şungar) é pai de seu filho, Arda, e contou como os dois se conheceram. Confira a história a seguir!