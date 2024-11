Intérprete de Yeliz em Força de Mulher celebra aniversário da filha: ‘O dia em que nasci de novo’

Produzidas pelos artistas Cem Tuncer e Ercüment Orkut, as músicas que compõem a trilha sonora de Força de Mulher são responsáveis por trazer aquela dose de emoção necessária para cada cena da novela. As melodias são essenciais para que o público se emocione, chore, sinta raiva, fique apreensivo e esbanje as mais variadas reações ao longo da trama. A seguir, conheça detalhes sobre essas canções!

