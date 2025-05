Sorriso de ator que interpreta Arif em Força de Mulher chama atenção dos fãs da novela Público brasileiro enalteceu as covinhas e a beleza do ator turco nas redes sociais Fora das Telas|Do R7 26/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/05/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Feyyaz Duman faz sucesso com foto sorridente nas redes sociais Reprodução/Instagram

Feyyaz Duman tem o charme! O ator que interpreta o Arif em Força de Mulher encantou os telespectadores brasileiros ao compartilhar uma foto sorridente em seu perfil do Instagram.

O sorriso do galã chamou a atenção dos fãs pela beleza e também pelo par de covinhas. Vestido com paletó e gravata no registro, o artista ganhou diversos elogios do público brasileiro.

“Apaixonei por essas covinhas”, escreveu uma seguidora. “Que sorriso lindo”, elogiou outra. “Este sorriso encantador”, observou mais uma.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Veja sete vezes em que os atores da novela provaram que a Turquia é o país dos galãs:

Publicidade 1 / 9 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share A trama de Força de Mulher faz sucesso entre os telespectadores, mas outra característica também chamou a atenção dos fãs: a beleza do elenco! Veja quem são os colírios da novela turca! Reprodução/RECORD