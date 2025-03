Vilã de Força de Mulher mostra habilidade no vôlei em publicação nas redes sociais Seray Kaya participa de evento beneficente em Istambul, na Turquia Fora das Telas|Do R7 03/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/03/2025 - 02h00 ) twitter

Seray Kaya, a Sirin, participa de jogo de vôlei beneficente Reprodução/Instagram

Olha ela, toda craque do vôlei! É Seray Kaya, a Sirin de Força de Mulher. A atriz mostrou habilidade no esporte em publicação feita nas redes sociais.

Em uma série de stories no Instagram, Seray aparece no evento beneficente em prol das crianças que são tratadas no Departamento de Oncologia e Hematologia da Faculdade de Medicina de Istambul.

A atriz compartilhou com os seguidores uma imagem do seu uniforme ao lado do da cantora Seren Uzun, além de posar com a bola de vôlei e um vídeo em ação na quadra contra os universitários.

Veja mais registros:

Seray Kaya mostra uniforme do evento em Istambul, na Turquia Reprodução/Instagram

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

