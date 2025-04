Atitude de Ceyda divide a opinião dos fãs de Força de Mulher Rainha das gafes, personagem falou demais ao se empolgar com saída de Arif da cadeia Novidades|Do R7 01/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 01/04/2025 - 02h00 ) twitter

Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) se empolga com soltura de Arif (Feyyaz Duman) em Força de Mulher e comete gafe na cafeteria Reprodução/RECORD

Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) deu o que falar após se empolgar com a saída de Arif (Feyyaz Dumann) da cadeia em Força de Mulher. A loira ficou tão animada ao ver o amigo solto que falou demais na cafeteria onde trabalha. A personagem, que é conhecida por suas gafes, listou os crimes pelos quais o galã estava sendo acusado e foi repreendida por Hatice (Bennu Yıldırımlar).

A cena hilária dividiu a opinião dos fãs no perfil oficial da novela no Instagram. Teve quem se divertisse com mais esse momento espontâneo da moça e também quem criticasse o jeito sem filtro dela.

Confira:

“Ceyda é a mais divertida da novela. Adoro! Só faltou ela falar para o Arif que foi o melhor dia da vida dela”, escreveu uma seguidora. “Às vezes, a Ceyda passa dos limites, não escuta ninguém e fala demais”, disse uma fã. “Gosto da Ceyda, mas às vezes ela é inconveniente”, comentou outra. “Ceyda é ótima! Diz o que pensa, na lata! É uma figura, gosto demais”, elogiou mais uma.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Relembre os últimos acontecimentos bombásticos da novela:

share Os capítulos recentes de Força de Mulher trouxeram muita emoção, reviravoltas e cenas que marcaram a novela. O público acompanhou a vingança de Nezir (Hakan Karahan) contra Sarp (Caner Cindoruk) e se surpreendeu ao ver o homem se tornar amigo de Doruk (Ali Semi Sefil). Já Arif (Feyyaz Duman) passou dias na prisão e, graças a Kismet (Tuğçe Altuğ), foi liberto e reencontrou Bahar (Özge Özpirinçci). A seguir, relembre os principais momentos que embalaram a trama nos últimos dias! Reprodução/RECORD