Dubladora de Sirin comenta trabalho em Força de Mulher: 'Personagem com tantas transições' Vilã mostra lado vulnerável misturado ao deboche em conversa com o pai deixa fãs indignados Novidades|Do R7 08/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 08/02/2025 - 02h00 )

Nuances de Sirin (Seray Kaya) são destacadas por dubladora Reprodução/Instagram

A reconciliação de Sirin (Seray Kaya) com Enver (Şerif Erol) em Força de Mulher trouxe à tona para a personagem um raro momento de sinceridade. Ou assim todos pensaram, já que a vilã sempre alterna o deboche com o vitimismo.

Em publicação no perfil oficial com o trecho da cena, a dubladora de Sirin, Isabela Dentini comentou o trabalho na novela: “Que delícia dublar uma personagem com tantas transições”.

Além de Isabela outros fãs da trama opinaram sobre a situação. “Deu até para sentir que ela estava sendo sincera, mas por pouco tempo”, afirmou uma seguidora, já outra refletiu sobre como Hatice (Bennu Yıldırımlar) lidou com a filha na infância: “E a mãe, provavelmente, chorava de remorso de abandonar a filha pequena”.

Assista:

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Excepcionalmente às quartas-feiras, a novela é exibida mais cedo, às 20h40. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Veja os hobbies do elenco da novela:

