Fãs de Força de Mulher analisam relação entre Sarp, Bahar e Piril Telespectadores comentaram cena em que protagonista tem conversa decisiva com o marido Novidades|Do R7 09/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 09/03/2025 - 02h00 )

Conversa entre Sarp (Caner Cindoruk) e Bahar (Özge Özpirinçci) foi ouvida por Piril (Ahu Yağtu) Reprodução/RECORD

A conversa entre Sarp (Caner Cindoruk) e Bahar (Özge Özpirinçci) continua reverberando entre os fãs de Força de Mulher! Os telespectadores comentaram no perfil oficial da novela turca no Instagram sobre como enxergam a relação entre os três.

Após o galã revelar toda a verdade pós-acidente para a protagonista, Piril (Ahu Yağtu) ouviu o marido se declarar para a ex-esposa. O momento foi analisado pelo público, que ficou dividido entre apoiar o ex-casal e defender a atual de Sarp.

Confira:

“Quem mais sofre é o próprio Sarp, a vida foi muito cruel com ele e com a Bahar”, comentou uma seguidora. “Torço pra Bahar com Arif... ele merece esse amor e ela também”, disse outra. “Fiquei com muita pena dela”, escreveu mais uma fã.

‌



Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Veja os últimos acontecimentos da novela e fique por dentro da trama de Bahar:

