Fãs de Força de Mulher repercutem pedido de desculpa de Bahar a Arif Público elogiou o personagem por toda ajuda que já deu para a protagonista ao longo da trama Novidades|do R7 10/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 10/02/2025 - 02h00 ) twitter

Fãs de Força de Mulher comentam cena em que Bahar pede desculpas para Arif Reprodução/RECORD

Arif (Feyyaz Duman) conquistou mesmo o coração do público de Força de Mulher! Após Bahar (Özge Özpirinçci) pedir desculpa por suas últimas atitudes terem machucado o galã, os fãs da trama turca manifestaram apoio a ele.

Em uma publicação no perfil oficial da novela no Instagram, os telespectadores comentaram a cena em que o personagem está ferido por conta da surra que tomou dos capangas de Nezir e conversa com Bahar. A postura dele rendeu diversos elogios na postagem. Quem também queria um Arif na vida?

Confira:

“O Arif é uma benção! Íntegro e disposto a tudo pela Bahar! Não merece tanto sofrimento e ingratidão! Ele é maravilhoso!”, ressaltou uma seguidora. “O Arif é gigante, merece ser amado”, opinou outra. “Arif, você é um verdadeiro gentleman”, declarou mais uma telespectadora.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Excepcionalmente às quartas-feiras, a novela é exibida mais cedo, às 20h40. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Relembre tudo sobre essa cena:

