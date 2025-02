Força de Mulher é exibida mais cedo às quartas-feiras na RECORD

Jale (Ece Özdikici) decidiu dar um voto de confiança para Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) em Força de Mulher e permitiu que ela cuidasse de seu filho, Bora (Demir Beyitoğlu), por duas semanas como um teste. A cantora ficou muito feliz e empolgada com o novo trabalho, mas o jeito espontâneo dela incomodou a médica em alguns momentos. Relembre e se divirta com as cenas!

Reprodução/RECORD