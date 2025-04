Força de Mulher vai ao ar às 21h30; confira o que muda na programação da RECORD nesta quarta (16) Emissora transmite o jogo entre Corinthians e Fluminense pela quarta rodada do Brasileirão, às 19h30; saiba mais Novidades|Do R7 16/04/2025 - 13h08 (Atualizado em 16/04/2025 - 13h08 ) twitter

Pela mudança de horário por conta do Brasileirão 2025, Força de Mulher vai ao ar às 21h30, nesta quarta (16) Divulgação/RECORD

Nesta quarta (16), Bahar (Özge Özpirinçci) tem um ataque de fúria ao descobrir as fotos comprometedoras de Sarp (Caner Cindoruk) com Sirin (Seray Kaya) em Força de Mulher. O capítulo recheado de revelações e emoções começa mais tarde na tela da RECORD, a partir das 21h30.

E por falar em emoção, às 19h30 tem jogo válido pela quarta rodada do Brasileirão entre Corinthians e Fluminense. A disputa entre os times promete ser equilibrada. Então, não vai faltar torcedor ligado na tela da RECORD para acompanhar esse duelo.

Mas, antes de toda a trama de Força de Mulher, o público vai ter informação de qualidade, às 18h15, com Christina Lemos e Sergio Aguiar, mostrando os principais fatos do Brasil e do mundo no Jornal da Record.

A programação desta quarta também conta com Reis - A Escolha às 22h15, e Até Onde Ela Vai, às 23h15.

