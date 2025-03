Momento difícil de Sarp e Piril chama atenção dos fãs de Força de Mulher O rapaz deixa a atual esposa cada vez mais de lado para tentar reconquistar Bahar Novidades|Do R7 08/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 08/03/2025 - 02h00 ) twitter

Piril sofre com descaso de Sarp após reencontro com Bahar

A vida de Sarp (Caner Cindoruk) não está fácil em Força de Mulher. Atualmente, além de lidar com as ameaças de Nezir (Hakan Karahan) contra sua vida, o rapaz está em conflito constante com a esposa Piril (Ahu Yagtu), e a ex, Bahar (Özge Özpirinçci).

Um dos momentos mais constrangedores foi quando Sarp, indignado com a ex, bateu a porta na cara de Piril, a esquecendo fora de casa.

“Isso foi sem palavras, me deu uma raiva. Piril nunca foi amada, ela sente uma carência, por isso que ela precisa libertar dessa obsessão que ela tem por ele”, apontou uma seguidora.

Já outra, apesar de ficar com dó de Piril, se divertiu com a situação. “Eu sinto pena da Pırıl mas rio demais com o Sarp esquecendo completamente dela”.

Veja:

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

