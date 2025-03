Público defende Arif após fúria de Sarp contra Bahar em Força de Mulher Com ciúmes, pai de Doruk e Nisan briga seriamente com a ex-esposa Novidades|Do R7 04/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/03/2025 - 02h00 ) twitter

Bahar e Sarp têm discussão acalorada por causa de Arif Reprodução/RECORD

Após o plano de fuga de Bahar (Özge Özpirinçci) ter dado errado em Força de Mulher, Sarp (Caner Cindoruk) se revoltou com a ex ao entender o envolvimento dela com Arif (Feyyaz Duman). Em uma discussão acalorada, o rapaz expôs que não queria ver a mulher e os filhos com um ‘estranho’, no que Bahar rebateu, dizendo que quem era estranho era ele por não saber a verdade sobre o passado.

Nas redes sociais, os fãs da novela saíram em defesa de Arif.

“Sarp perdido no rolê e não sabe de nada! E quem anda dizendo que a Bahar não gosta do Arif não está assistindo a mesma novela que eu e muita gente. Uma das belezas dessa novela é não precisar dizer muito!”, opinou uma fã. Já outro seguidor foi mais direto:

“Esse Sarp é muito problemático, espero que Bahar fique com Arif”.

Enquanto um internauta concluiu: “Só para Sarp, Arif, é um estranho! Pois para a família dele, um verdadeiro anjo protetor! Presente em todos os momentos difíceis que eles passaram e irão passar! Uma dádiva dos céus!”.

Confira:

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Bahar tenta fugir de Sarp, mas plano dá errado em Força de Mulher :

Cansada de viver presa na casa de Sarp (Caner Cindoruk) sem saber o que realmente acontece, Bahar (Özge Özpirinçci) coloca em prática seu plano de fuga na novela Força de Mulher