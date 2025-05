Revoltada, Nisan surpreende e é grossa com Arif em Força de Mulher No capítulo desta sexta (9), Enver e Bahar estranham o comportamento da garota, enquanto Sirin se faz de desentendida Novidades|Do R7 09/05/2025 - 15h29 (Atualizado em 09/05/2025 - 15h29 ) twitter

Nisan se revolta com Arif Reprodução/RECORD

Nesta sexta (9) em Força de Mulher, a influência de Sirin (Seray Kaya) sobre Nisan (Kübra Süzgün) começa a transparecer e a menina passa a apresentar um comportamento hostil e cheio de revolta.

Quando Arif (Feyyaz Duman) vai ao apartamento de Bahar (Özge Özpirinçci) falar com Enver (Şerif Erol), Nisan abre a porta e ao dar de cara com o vizinho, tem um ataque de fúria e bate a porta com violência. Enver não entende a atitude da neta.

E quando Bahar chega, também percebe algo estranho no jeito da filha. Já Sirin, vibra por ter conseguido jogar a sobrinha contra Arif, mas se faz de desentendida.

E ainda! Enver e Sirin vão para o apartamento que Sarp (Caner Cindoruk) havia alugado antes de morrer. No quarto do falecido, Sirin encontra uma lingerie e fica pasma. Ela mostra a peça para o pai, que também fica em choque.

‌



Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Incêndio na casa de Enver entristece os fãs de Força de Mulher:

Enver (Şerif Erol) decidiu fazer um jantar para a esposa falecida, Hatice (Bennu Yıldırımlar), em Força de Mulher. O alfaiate se embriagou, resolveu deitar no sofá e caiu no sono. Enquanto isso, uma das velas deu início a um incêndio que destruiu a casa. Antes disso, Sirin (Seray Kaya) fez Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) ficarem contra Arif (Feyyaz Duman), e Emre (Ahmet Rıfat Şungar) revelou a Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) que não é o pai de Arda. A seguir, veja a repercussão do público!