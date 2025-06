Sirin é desmascarada após armar falso assalto No capítulo desta segunda (2) de Força de Mulher, Fazilet descobre que suas joias foram roubadas Novidades|Do R7 02/06/2025 - 15h26 (Atualizado em 02/06/2025 - 15h27 ) twitter

Sirin é desmascarada por Bahar após forjar assalto Reprodução/RECORD

Reviravolta no capítulo desta segunda (2) de Força de Mulher. Bahar (Özge Özpirinçci) espera por Sirin (Seray Kaya) na alfaiataria de Enver (Şerif Erol). Logo Arif (Feyyaz Duman) também aparece. Quando Sirin chega, Bahar é irônica e desmascara a irmã sobre o caso do “assalto” que ela sofreu na noite anterior. Enver fica arrasado e chega a passar mal, enquanto Sirin se revolta.

Mais tarde, Raif (Sinan Helvaci) dá um casaco estampado para Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) e ela fica radiante. O rapaz gosta de saber do interesse da moça por ele.

Cheia de ódio e vingativa, Sirin consegue fotografar o conjunto de joias que era de Fazilet (Hümeyra) e está à venda na loja em que Bahar negociou as peças. Satisfeita, ela manda as fotos, de forma anônima, para Fazilet.

Sem conseguir se livrar de Cem (Hakan Kurtaş), Bahar é obrigada a se arrumar para o encontro com o bandido e Sirin vê a irmã saindo com ele. No carro com Cem, Bahar fica muito assustada.

Enquanto isso, Sirin diz para o pai que provará que Bahar não é tão boa quanto ele pensa.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Raif surpreende Ceyda com beijo na novela:

