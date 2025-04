Treta de galãs deixa clima tenso entre os fãs de Força de Mulher Situação entre Arif Arif (Feyyaz Duman) e Sarp (Caner Cindoruk) está cada vez mais difícil na novela turca Novidades|Do R7 18/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/04/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Situação entre Arif e Sarp está cada vez mais complicada Reprodução/RECORD

Se o clima está quente em Força de Mulher agora que Sarp (Caner Cindoruk) se aproximou de Bahar (Özge Özpirinçci) e dos filhos, nas redes sociais não está diferente. O público segue dividido sobre quem a jovem deve ficar, se com o ex ou com Arif (Feyyaz Duman).

Em mais um embate após a armação de Sarp para morar no mesmo prédio de Bahar, Arif o confrontou e foi treta para todo o lado, com quase os dois homens brigando para valer.

Nas redes sociais, os fãs da trama parecem ter ficado mais do lado de Arif desta vez.

“Sarp não suporta ver que as crianças amam o Arif”, analisou uma seguidora. Já outra elogiou a postura do dono da cafeteria: “Adorei. Coloca o Sarp no lugar dele”.

‌



Saiba mais:

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

‌



Arif e Bahar: confira um resumo da breve história de amor do casal em Força de Mulher

Publicidade 1 / 9 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Com o retorno de Sarp (Caner Cindoruk) em Força de Mulher, Bahar (Özge Özpirinçci) terminou o relacionamento com Arif (Feyyaz Duman) para que Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) pudessem ter o pai por perto. Enquanto o casal está separado, que tal conferir um resumo da história deles? Reprodução/Instagram