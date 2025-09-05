Jogo em família! Elenco do Game dos 100 abre o coração sobre motivação para a competição; confira! Rafa Brites não segurou a emoção ao escutar histórias dos participantes Novidades|Do R7 05/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 05/09/2025 - 02h00 ) twitter

Aline e Ewerton mostraram todo seu amor pela família Reprodução/RECORD

Falar sobre família sempre aquece o coração dos participantes do Game dos 100! No sétimo episódio, Aline Golias e Ewerton Seixas declararam todo o amor para seus familiares. Se liga!

Aline foi eliminada na terceira prova, e aproveitou o momento para mostrar todo seu amor pelas gêmeas: “Eu me inscrevi pelas minhas filhas, estava o tempo todo lutando por elas. É muito difícil [sair do jogo], mas faz parte!”

Rafa Brites se emocionou: “Um beijo para as meninas, a mãe de vocês arrasou no Game dos 100, tenham muito orgulho dela”. Aline também mandou recado: “Amo vocês!”

No lounge, Ewerton abriu o armário e mostrou as fotos que trouxe: “Sou eu e minha irmã, foi durante o casamento dela, que vim de surpresa! Ela achou que eu estava fazendo uma viagem para a Tailândia, e cheguei de surpresa, foi um momento muito emocionante”, contou.

Quando a irmã teve a primeira filha, ele também interrompeu a viagem para conhecer a sobrinha. O laço entre os dois é bastante forte: “Por isso trouxe uma foto da minha irmã, para representar esse momento e ter essa torcida junto comigo!”

Assista:

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 vai ao ar todos os domingos, às 14 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades. Reveja os episódios no RecordPlus!

