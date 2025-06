Patrulha do Consumidor: Problema em carro blindado termina em confusão na loja

Uma empresária de São Paulo viveu um verdadeiro pesadelo após comprar um carro blindado usado. Mesmo ainda na garantia, o veículo apresentou defeitos repetidos, chegando a quebrar no meio da estrada. Cansada das idas e vindas à oficina e sem solução da loja, ela procurou a Patrulha do Consumidor. Celso Russomanno foi até o local e tentou mediar a situação, que terminou em discussão com o gerente da loja.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!